information fournie par Partenaire • 07/02/2022 à 09:06

Ils sont plus de 2,3 milliards et sont devenus la force de consommation la plus importante au monde, refaçonnant beaucoup d'industries mondiales. Le fonds permet de profiter du potentiel de croissance des entreprises répondant aux attentes des Millennials (ou génération Y) tout en évitant celles qui ne parviennent pas à capter ces nouveaux défis.