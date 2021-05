France 24 • 28/05/2021 à 13:30

Les Hereros sont sortis du silence : plus d'un siècle après le génocide qui a failli faire disparaître leur tribu, ils réclament des excuses de l'Allemagne, des réparations et leurs terres confisquées et jamais rendues. Mais ils en veulent peut-être encore plus à leur pays, la Namibie, qu'ils accusent de discrimination.