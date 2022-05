Colombie : "contre toute attente, celui qui incarne le changement, c'est Rodolfo Hernandez"

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 14:26

L'opposant de gauche colombien Gustavo Petro est arrivé dimanche 29 mai en tête du premier tour de l'élection présidentielle et il affrontera le candidat populiste Rodolfo Hernandez, un magnat des affaires. Pour Pascal Drouhaud, président de l'association LatFran et expert en géolopolitique, la percée de Petro est aussi étonnante que celle de Hernandez à ces élections, dans un un pays et une Amérique Latine "qui se transforme".