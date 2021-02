Clarisse Cremer : "Le Vendée Globe, c'est presque comme une retraite spirituelle"

France 24 • 08/02/2021 à 13:13

La navigatrice française Clarisse Cremer vient de boucler son premier Vendée Globe, et quelle course ! En 87 jours, 2 heures et 24 minutes, elle a battu le record féminin de cette aventure exceptionnelle dont elle n'a rien caché, ni les jours de joie, ni les jours de peine. La grande championne revient, pour Paris Direct, sur cette expérience qui lui a permis de "surmonter ses peurs, ses appréhensions, ses aprioris", de se rendre compte "du pouvoir du mental" et d'en tirer "un vrai levier qui s'applique au quotidien, notamment dans la vie à terre".