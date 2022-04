Cinéma : Jonathan Cohen et Vincent Macaigne inséparables dans "En même temps"

information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 16:22

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Et notamment "En même temps", le clin d'œil à la présidentielle du duo de réalisateurs constitué de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Pour leur dixième film, ils ont imaginé deux élus politiques, joués par Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, que tout oppose et qui se retrouvent collés l’un à l’autre… au sens propre !