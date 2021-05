Christian Clot : "Notre cerveau a besoin d'émerveillement"

France 24 • 11/05/2021 à 11:51

Franco-suisse, Christian Clot est explorateur. Il vient de mener, dans le cadre de la mission "Deep Time", une expérience humaine et scientifique inédite : passer 40 jours dans un grotte de l'Ariège, à 400 mètres sous terre, coupé du monde et du temps, avec 14 autres confinés volontaires. L'idée ? Observer comment, en situation anomique, un groupe s'organise et s'adapte à des situations extrêmes. "L'une des leçons les plus belles" qu'il en a tirées, "c'est de comprendre que sans les autres, on n'est rien, et que la diversité est fondamentale", souligne l'explorateur.