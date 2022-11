information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 10:03

Rendez-vous avec la rappeuse, chanteuse, autrice et compositrice Chilla à l’occasion de la sortie de son troisième album, "Ego". Retour sur ses études au conservatoire et ses premiers pas dans l’univers du rap français. Avec quelque 99 600 000 vues de ses clips et 180 millions de streams de ses titres en cumulé, elle peut se targuer d’être l’une des grandes dames du rap hexagonal. Dans cet épisode, son producteur, Tefa, offre la vidéo mystère.