Charles III, Pape François : Emmanuel Macron entre le temporel et le spirituel

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 18:34

Emmanuel Macron reçoit le roi Charles III. Une visite symbole de l’amitié franco-britannique qui vise aussi à resserrer les liens entre la France et l’Angleterre. Le Président de la République se rendra ensuite à Marseille où le pape François est attendu. Emmanuel Macron assistera à la messe célébrée par François au vélodrome. Une présence qui suscite déjà la polémique. Roselyne Febvre reçoit Catherine Tricot, directrice de la revue Regards et Jérôme Cordelier de l'hebdomadaire Le Point.