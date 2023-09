Charles III au Sénat : "Le Royaume-Uni sera toujours l'un des meilleurs amis de la France"

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 12:57

Un roi d'Angleterre au Palais du Luxembourg, entouré des statues de Saint-Louis et de Charlemagne. Charles III a reçu l'ovation du Sénat pour un discours "symbolique" dans un bastion de la République française, devant des parlementaires conquis. Le roi Charles III a notamment plaidé pour une nouvelle "entente" avec Paris sur le climat et assuré de la "détermination inébranlable" de Londres et Paris à soutenir l'Ukraine. Hervé Amoric, correspondant de France 24 au Royaume-Uni, décrypte ce discours.