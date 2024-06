Chana Orloff après la Shoah : "Sculpter le néant, faire l'époque"

information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 08:55

Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'œuvre de la sculptrice Chana Orloff (1888-1968). Rien ne prédestinait Chana Orloff, née en 1888 dans l'actuelle Ukraine, à devenir l'une des sculptrices les plus renommées de l'École de Paris. Moins exposée après-Guerre que ses amis artistes, tels que Modigliani et Soutine, son œuvre connaît aujourd'hui une reconnaissance à sa mesure. Retour sur un destin exceptionnel et une œuvre incomparable, avec Cécilie Champy-Vinas, directrice du Musée Zadlkine à Paris.