information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 10:46

Une température record de 49,9°C a été enregistrée mardi 28 mai à New Delhi, la capitale de l'Inde, a annoncé le bureau météorologique, et les autorités mettent en garde contre les pénuries d'eau dans la ville. Les services météorologiques indiens, qui font état de "fortes vagues de chaleur", ont rapporté cette température record dans deux stations de la banlieue de New Delhi, Narela et Mungeshpur. Les précisions d'Alban Alvarez, correspondant de France 24 en Inde.