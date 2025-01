César 2025 : "Le Comte de Monte Cristo", "L'Amour ouf" et "Emilia Pérez" en tête des nominations

information fournie par France 24 • 29/01/2025 à 16:23

L'Académie des César a dévoilé les nommés pour sa 50ème cérémonie, qui se tiendra le 28 février prochain à l'Olympia à Paris, présidée par Catherine Deneuve. "Le Comte de Monte Cristo" de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Pattelière, "L'Amour ouf" de Gilles Lellouche et "Emilia Pérez" de Jacques Audiard sont en tête avec respectivement 14, 13 et 12 nominations. Tous trois sont notamment nommés dans la catégorie du meilleur film, à côté des longs-métrages "En fanfare", "L'Histoire de Souleymane" et "Miséricorde".