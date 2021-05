Sofidy • 12/05/2021 à 16:56

Il est possible d'investir dans de l'immobilier commercial via son contrat d'assurance-vie. Mais quel placement choisir entre la SCPI, l'OPCI et la société civile ? Les explications de Guillaume Arnaud, Président de Sofidy

Envie d'investir dans une SCPI ? Retrouvez toute l'information utile sur le site de Sofidy