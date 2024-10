information fournie par France 24 • 13/10/2024 à 16:41

Textes, danse et chants ont accompagné l'hommage rendu dimanche par Arras au professeur Dominique Bernard, commémoré devant ses proches, des rescapés de l'attentat et plusieurs ministres, un an jour pour jour après son assassinat par un ex-élève radicalisé islamiste. Reportage France 2.