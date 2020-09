France 24 • 23/09/2020 à 08:08

A la Une de la presse, ce mercredi 23 septembre, la mobilisation de plus d'une centaine de médias français en faveur de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression. Le franchissement du cap symbolique des 200 000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis. La passe d'armes entre les présidents américain et chinois aux Nations unies. L'Europe face au dossier des migrants. Et le doublement du congé paternité en France.