Carburants : "Les responsables, c'est le gouvernement", selon l'insoumise Clémence Guetté

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 19:17

Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, est l’invitée de "Mardi politique". Parmi les thèmes abordés par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière : la pénurie de carburants et l’annonce par le gouvernement de la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts du groupe Esso-ExxonMobil, le vote du budget 2023 en débat à l’Assemblée ainsi que les sujets internationaux, dont la guerre en Ukraine et la contestation en Iran.