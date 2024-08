information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 11:07

Le 15 août, la température médiane quotidienne de la surface de la mer Méditerranée a atteint 28,90 °C, battant le record mesuré en 2023. Les canicules marines en Méditerranée affectent fortement les poissons, les mollusques et les plantes, favorisant aussi les espèces invasives et augmentant l’intensité potentielle des précipitations, en raison d’une évaporation plus forte.