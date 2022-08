Canicule en Chine: le Bund de Shanghai réduit l'éclairage pour économiser l'énergie

information fournie par France 24 • 22/08/2022 à 17:35

La Chine est touchée cet été par des températures records, des inondations soudaines et des périodes de sécheresse. La chaleur a réduit le niveau des cours d'eau et donc la production d'énergie hydro-électrique. Les autorités chinoises sont forcées de rationner l'électricité. Shanghai va éteindre temporairement lundi 22 et mardi 23 août les éclairages décoratifs aux alentours de sa célèbre avenue du Bund. Reportage sur place de Lou Kisiela pour France 24.