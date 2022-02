information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 13:49

Le Sénégal était attendu à ce stade des demi-finales de la CAN 2022, le Burkina moins. Mais les Lions doivent encore hisser leur niveau de jeu ce mercredi 2 février pour espérer franchir l’obstacle des Étalons et disputer leur deuxième finale de CAN d’affilée. Les précisions de Benoît Perrochais en direct depuis Yaoundé.