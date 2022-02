Campagne présidentielle : Valérie Pécresse critiquée jusque dans propre camp

information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 18:48

La candidate LR à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, stagne dans les sondages. Malgré des propositions détaillées, elle peine à imposer des mesures phares coincée dans le duel entre Marine le Pen et Eric Zemmour. Ce qui lui vaut d'être critiquée, jusque dans son propre camp. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités: David Revault-d'Allonnes du JDD, Yasmina Jaafar, journaliste à Franc-tireur et Stéphane Vernay, rédacteur en Chef délégué de Ouest-France.