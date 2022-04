Camp de Yarmouk : le documentaire "Little Palestine" raconte la tragédie palestinienne

information fournie par France 24 • 27/04/2022 à 16:36

C'est l'un des épisodes les plus sombres de la guerre en Syrie : le siège du camp de Yarmouk par les forces gouvernementales. Avant le début du conflit, ce triangle de 2 kilomètres situé en banlieue de Damas servait de capitale non déclarée à la diaspora palestinienne et accueillait environ 150 000 réfugiés. Ils se sont retrouvés pris en étau entre l'armée de Bachar Al-Assad et des groupes rebelles. Abdallah Al-Khatib retrace cela comme un journal intime dans son documentaire "Little Palestine".