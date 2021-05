Cameroun : Xaviera Kowo, créatrice d'un robot capable de recycler les déchets

France 24 • 04/05/2021 à 16:39

Âgée de 18 ans, Xaviera Kowo est programmeuse et elle veut continuer à créer des solutions innovantes pour le continent, grâce à la technologie. Elle a mis sur pied, ou plutôt sur roulettes, un robot qui ramasse sur son passage les ordures traînant dans les espaces publics. Une invention qui lui a aussi valu d'être récompensée par le Prix Les Margaret dans la catégorie "Junior Afrique". Elle nous parle de sa création, de l'impact écologique positif des nouvelles technologies et de l'importance d'encourager l'éducation des jeunes filles aux métiers technologiques et de la robotique.