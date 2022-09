Calais : des migrants prêts à tout pour rejoindre l'Angleterre

information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 09:39

C’est depuis Calais, sur le littoral Nord de la France, que les traversées clandestines de la Manche s’organisent, de jour comme de nuit. Conscients du danger mais en quête d’une vie qu’ils espèrent meilleure, les candidats à l'exil n'ont qu’un seul espoir, rejoindre l’Angleterre. Pour tenter de lutter contre cette immigration clandestine, Paris et Londres ont signé en 2003 les accords du Touquet. Depuis, la situation s'est amplifiée, le Brexit a été acté et le dispositif ne semble plus adapté.