Buenos Aires : face à une forte inflation, les Argentins se débrouillent pour rester à flot

information fournie par France 24 • 11/07/2022 à 15:44

Alors que les chiffres de l'inflation s'affolent en France, il existe d'autres pays où la hausse des prix est presque devenue un mode de vie. L'Argentine a clos l'année 2021 avec une inflation de 51 % – parmi les plus élevées au monde. En 2022, elle devrait dépasser les 70 %. Alors comment survivre au quotidien avec une hausse des prix qui ne s'arrête jamais ? Les habitants multiplient les stratégies et le pays regorge de voies parallèles – parfois illégales. Un reportage d'Éléonore Vanel et Nicolas Flon.