information fournie par France 24 • 10/10/2024 à 10:25

Michel Barnier présente le projet de loi de finances ce jeudi soir en Conseil des ministres. Alors que le déficit public dérape bien plus que prévu, le Premier ministre et ses ministres de l'Economie vont demander un effort sans précédent sous le Ve République : 60 milliards d'euros au total, aux deux tiers financés par des économies, mais aussi des hausses d'impôts. Un texte qui risque de faire que des mécontents et dont le vote à l'Assemblée nationale est loin d'être assuré.