Brexit : un no deal plus probable qu'un deal ?

France 24 • 11/12/2020 à 20:53

Dans l'actualité cette semaine, toujours aucun accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le devenir de leur relation post-Brexit. Par ailleurs, Londres a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Côté diplomatie, le Maroc normalise ses relations avec Israël. Un accord rendu possible grâce à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Enfin au Ghana, l'ancien chef de l'État John Mahama refuse de reconnaître sa défaite face au président sortant Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat.