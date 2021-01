Braconnage en Afrique : éléphants et pangolins en ligne de mire

France 24 • 21/01/2021 à 14:11

Le pangolin a beau être soupçonné d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans la transmission du coronavirus à l'homme, on continue de le chasser pour ses écailles. À l'instar de l'éléphant pour son ivoire, cet animal fait l'objet d'un trafic illégal en Afrique centrale et de l'ouest. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Rachel Mackenna, chargée de campagne pour la Environmental Investigation Agency (EIA). Basée à Washington et Londres, cette ONG combat les crimes écologiques en faisant du renseignement sur les questions environnementales.