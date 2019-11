Bourso-Campus : Les taux négatifs et l'épargne

Boursorama • 13/11/2019 à 18:30

Vous avez forcément entendu parler des taux négatifs. Le sujet vous préoccupe d'autant plus si vous êtes un épargnant de naturel prudent et que vous privilégiez les livrets réglementés ou les fonds en euros des contrats d'assurance vie. Pas de panique ! on vous explique de quoi il s'agit.



1/ Les taux négatifs c'est quoi ?

2/ Quelle incidence pour un particulier ?

3/ Est-ce que cela menace les fonds en euros ?

4/ S'intéresser à la diversification

Arnaud Lelong, journaliste Boursorama , répond à toutes vos questions dans cet épisode de Bourso-Campus.

