Boursorama • 11/09/2020 à 11:20

En 2020, il a réalisé une collecte proche de son plus haut historique, son cadre fiscal et réglementaire est rassurant et il n'est pas un support d'épargne long terme...

Dans ce Bourso-Campus, Arnaud Lelong, journaliste Patrimoine de Boursorama, nous dit tout sur le Livret A star de l'épargne au temps du Covid-19