Bourso-Campus : La gestion pilotée dans l'assurance vie - une piste facile pour diversifier

Boursorama • 28/04/2020 à 18:10

Une enquête récente de l'Autorité des Marché Financiers l'a encore démontré. Les investisseurs français ont des attentes élevées en matière de performance de leur épargne : ils estiment ainsi que les supports sans risque devraient rapporter 3 % !

Un chiffre très supérieur à la réalité du marché. Pour rappel, depuis le 1er février la rémunération du Livret A est tombée à 0,5 % et les fonds en euros se rapprochent année après année du cap symbolique de 1%.

Lorsqu'ils envisagent d'être plus audacieux avec leur épargne, les Français attendent d'un placement risqué un rendement de 7 %.

Un niveau élevé de rentabilité et qui le plus souvent ne peut être atteinte que par un investissement sur les actions.

Arnaud Lelong, journaliste Boursorama, répond à toutes vos questions dans cet épisode de Bourso-Campus.

