information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 12:39

Alors que le scandale du "partygate" n'en finit pas de livrer de nouvelles révélations, Boris Johnson s'accroche. En attendant le rapport de Sur Gray ? On va plus loin avec Bruno Daroux et Zyad Limam. Regards croisés aussi sur les suites du coup d'état au Burkina Faso et les manifestations pro-junte à Ouagadougou.