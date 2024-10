Bombardements israéliens au Liban : plus d'un million de Libanais déplacés

information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 11:54

La banlieue sud de Beyrouth, cible de nouveaux raids israéliens. Les habitants ont dû quitter leurs lieux suite à des ordres d'évacuation. Des frappes ont de nouveau eu lieu à l'aube. L'armée israélienne dit avoir mené une frappe sur un commandement du Hezbollah à Beyrouth. La guerre a déplacé plus d’un millions de Libanais. Un exode forcé du sud du Liban vers Beyrouth et le nord du pays. Jenna le Bras, envoyée spéciale por FRACE 24 à Beyrouth os e dit pls sr la situation des réfugiés libanais et otammet le sort des efats làbas.