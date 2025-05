information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 15:42

En s'imposant 1 but à 0 face aux Milanais, Bologne met fin à une attente de plus de 50 ans et remporte sa 3e Coupe d'Italie. L'AC Milan, en grande difficulté en championnat, voit ses espoirs de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain s'éloigner.