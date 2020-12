Bob Dylan cède l'intégralité de ses chansons à Universal

France 24 • 10/12/2020 à 15:28

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur ce qui pourrait être l'une des acquisitions les plus importantes de l'histoire de la musique. Le rachat par le groupe Universal Music de l'intégralité du catalogue de Bob Dylan. Parmi ces titres, certains des morceaux les plus célèbres du chanteur de 79 ans comme "Blowin' in the Wind", ou encore "Like a Rolling Stone". Selon le New York Times, la transaction pourrait dépasser les trois cents millions de dollars.