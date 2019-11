France 24 • 29/11/2019 à 17:36

Diane Scemama (Dream Act) et Camille Rognant (Réseau francilien du réemploi) ont fondé Green Friday, une association qui lutte contre le Black Friday. L'évènement séduit pourtant de plus en plus les consommateurs français, même s'ils en ont une image plutôt négative, selon un sondage réalisé par Yougov France.