Birmanie : après le coup d'État, la répression

France 24 • 08/03/2021 à 10:40

Cette semaine nous évoquons la Birmanie, où depuis le coup d'État militaire, c'est l'épreuve de force entre la junte et la rue. Cette semaine, la terreur est encore montée d'un cran. Au moins 38 personnes ont été abattues en une seule journée mercredi. Parmi elles, un garçon de 14 ans à Myingyan et une jeune femme de 19 ans à Mandalay. Il y a aussi un mouvement de désobéissance civile qui touche les fonctionnaires : l'ambassadeur birman à l'ONU et des députés proches du parti d'Aung San Suu Kyi qui ont formé un gouvernement parallèle. Est-ce une guerre civile qui se profile ? Que va faire la junte, continuer à réprimer ? Peut-il y avoir un accord politique ? Une transition est-elle possible ?