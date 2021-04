Ballaké Sissoko face à Denez Prigent, entre Kora mandingue et bombarde bretonne

France 24 • 12/04/2021 à 16:33

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", nous accueillons l'immense maître de la Kora Mandingue Ballaké Sissoko. L'artiste malien nous invite à la découverte du nouvel album "Djourou", auquel ont notamment participé Salif Keïta, Oxmo Puccino ou Camille. Et puis, une rencontre sur notre plateau avec un gardien du temple des traditions celtiques et bretonnes, Denez Prigent dévoile son onzième album "Stur an avel" (Le Gouvernail du vent) sur lequel Oxmo Puccino est également présent.