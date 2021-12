information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 11:34

La Cour Suprême examine une loi du Mississippi qui restreint le délai d'accès à l'IVG. Les juges, nommés à majorité par les Républicains, vont-ils aller au-delà et revenir sur le droit à l'avortement ? On va plus loin avec Bruno Daroux et François Durpaire, historien spécialiste des Etats-Unis. Regards croisés aussi sur la réponse des états au variant Omicron.