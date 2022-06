Avortement aux États-Unis : chaque État est désormais libre de l'interdire

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 16:48

La Cour suprême américaine a révoqué vendredi 24 juin le droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis, revenant sur l’arrêt Roe vs Wade de 1973. Il s’agit d’une victoire pour les républicains et les religieux conservateurs qui veulent limiter ou interdire ce droit. Dans un contexte d'extrême polarisation des débats, la nouvelle décision de la très conservatrice cour ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais elle renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique "Roe vs Wade" de 1973: chaque État est désormais libre de les autoriser ou non.