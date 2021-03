Avec le Brexit, la revanche de la langue française à Bruxelles ?

France 24 • 19/03/2021 à 12:28

Cette semaine, nous vous proposons un débat spécial pour la journée de la Francophonie, célébrée le 20 mars. Avec l'entrée en vigueur du Brexit, l'anglais n'est plus langue officielle que de l'Irlande et de Malte, qui représente seulement 1,2 % de la population europénne. La place du français dans les institutions européennes devrait donc, en théorie, progresser. Cependant, la langue de Shakespeare est devenue au fil des années la langue de travail de l'UE et devrait le rester . Alors..."Do you speak French ?" ou "Parlez-vous français ?".