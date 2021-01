Avec la pandémie, les ailes des pilotes de ligne coupées

France 24 • 25/01/2021 à 16:44

Le secteur de l'aérien ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2024. Que faire des milliers de pilotes qui ne volent plus ? Certains sont obligés d'engranger des heures de vol pour rester sur le marché de l'emploi. En conséquence, les abus sont de plus en plus fréquents, certaines compagnies allant même jusqu'à demander aux pilotes de payer pour pouvoir voler. D'autres pilotes optent pour la reconversion. La Suisse propose de transformer les pilotes d'avion en conducteurs de train. Reportage de nos collègues de France 2 : Julien Bigard et Olivier Palomino.