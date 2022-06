information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 23:07

Le ministre de l'agriculture Mykola Solskyi estime que 3 récoltes de blé sont menacées par la guerre contre la Russie : celle de l'année dernière, qui ne peut sortir du pays, celle qui pousse en ce moment et sera difficile de récolter et celle de l'année prochaine, probablement compliquée à semer et cultiver.