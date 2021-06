Avec Jeff Bezos, le tourisme spatial dans les starting-blocks

France 24 • 14/06/2021 à 10:16

Va-t-on bientôt pouvoir partir en vacances dans l'espace ? Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'apprête à décoller dans une capsule spatiale le 20 juillet, accompagné de deux touristes. Un milliardaire anonyme a enchéri jusqu'à 28 millions de dollars pour s'offrir le précieux billet et les 10 minutes de vol. La somme sera reversée à une fondation qui vise à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique et spatial. Elon Musk et Richard Branson se lancent eux aussi dans cette course aux étoiles.