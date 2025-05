Aux Philippines, l’opinion divisée sur l’arrestation de l’ancien président Duterte

information fournie par France 24 • 05/05/2025 à 12:32

Le 11 mars, Rodrigo Duterte a été arrêté par Interpol sur mandat de la Cour pénale internationale (CPI) et transféré à La Haye, aux Pays-Bas pour y être jugé. L’ancien président philippin est accusé de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre la drogue. Selon les organisations de défense des droits humains, des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart pauvres, auraient été tués par des policiers, souvent sans qu'il soit prouvé qu'ils étaient liés à la drogue. Malgré ces accusations, de nombreux Philippins continuent de soutenir Rodrigo Duterte et dénoncent le retour de l’insécurité, notamment à Manille. Les proches des victimes, eux, réclament justice. Reportage de nos correspondants William de Tamaris, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.