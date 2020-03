Aux États-Unis, Trump continue de refuser le confinement à New-York

France 24 • 30/03/2020 à 13:10

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi 28 mars qu'il renonçait à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l'émoi dans la région.