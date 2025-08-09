L'incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans le massif des Corbières et mobilise toujours 1.400 pompiers ne pourra pas être maîtrisé avant "dimanche soir", a avertit le chef des pompiers de l'Aude, Christophe Magny.
Aude: l'incendie ne sera pas maîtrisé avant dimanche soir (pompiers)
