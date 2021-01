Au Pakistan, les habitants de Karachi otages de la mafia de l'eau

France 24 • 12/01/2021 à 16:14

Avec ses 17 millions d'habitants, Karachi est la plus grande ville du Pakistan. Si la ville, considérée il y a peu comme l'une des plus dangereuses au monde, connait une amélioration de sa sécurité, d'autres formes de crimes y prospèrent désormais : le contrôle et la distribution de l'eau, le bâtiment et la gestion des déchets. Des activités de plus en plus lucratives à mesure que la ville s'agrandit. La mafia de l'eau engrange des millions de dollars chaque année, alors même que Karachi fait partie des villes les plus touchées au monde par le manque d'eau, selon l'ONU.