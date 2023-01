Au Népal, accoucher au péril de sa vie

information fournie par France 24 • 05/01/2023 à 12:28

Chaque jour au Népal, au moins trois mères meurent en accouchant. Ce petit pays enregistre l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. L'extrême ouest du pays est l’une des régions les plus touchées. Pour une simple visite de contrôle ou une échographie, il faut parfois marcher des heures. Pour accoucher, la route est encore plus longue. Le seul hôpital équipé de la région se trouve souvent à plusieurs jours de marche. De nombreuses femmes accouchent donc chez elles, sans assistance médicale ou décèdent en chemin. En 2018, le gouvernement a mobilisé les hélicoptères de l’armée népalaise pour secourir les femmes enceintes. Des missions à haut risque. Reportage au Népal de nos correspondants Marion Laouamen et Bhojraj Bhat.