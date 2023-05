Au Moyen-Orient, les femmes font bouger les lignes grâce au journalisme

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 16:47

Shayda Hessami est la fondatrice de l'ONG Aide humanitaire et Journalisme qui vient en aide aux femmes du Moyen-Orient pour les former notamment aux métiers des médias. Avec Sahar Moukaddem, chargée du projet Voix des femmes sans frontières, elle nous explique comment ce projet permet de donner aux femmes plus d’indépendance, mais aussi de faire bouger les mentalités et les aider à surmonter les traumatismes. ActuElles ira aussi en Chine, à la découverte du nüshu. Cette une écriture secrète a été développée par des Chinoises du Hunan au XIXe siècle, mais a bien failli disparaître.