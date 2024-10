Au-delà de l’aide humanitaire, c’est un "État de droit" dont le Liban a besoin

information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 18:55

Les violations "flagrantes" des lois de la guerre dans l'escalade du conflit au Proche-Orient créent un dangereux précédent, avertissent les travailleurs humanitaires de la région. Depuis l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestiniens Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne, les humanitaires affirment que les belligérants bafouent le droit international humanitaire. Plus de précisions avec Léa Yammine, co-directrice du Centre for Social Sciences Research and Action.